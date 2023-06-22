Інвестиції

20:17 22.06.2023

ДТЕК має намір реалізувати в Київській області проєкт побудови Smart Grid обсягом $145 млн

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ДТЕК має намір реалізувати в Київській області проєкт побудови Smart Grid обсягом $145 млн

Енергохолдинг ДТЕК має намір реалізувати в Київській області проект побудови Smart Grid загальною вартістю $145 млн, повідомив його генеральний директор Максим Тімченко.

"Ми розробили концепцію того, як побудувати сучасні розумні мережі (...) І ми представляємо цей проєкт, який коштуватиме нам 145 млн, тут на обговорення", - сказав Тімченко під час бізнес-столу з реформування енергосектора України в рамках URC2023.

Водночас він зазначив, що компанія планує почати реалізацію проєкту з Ірпеня та Бучі Київської області, які зазнали колосальних руйнувань під час наступу російських військ у лютому 2022 року і подальшої окупації.

"Такі красиві міста, що розвиваються, як Ірпінь і Буча, стали символом руйнування і насильства. Ми були приголомшені рівнем цих руйнувань", - зазначив голова ДТЕК.

За його словами, компанія зараз активно працює над проєктом.

"Ми зустрілися з нашими партнерами в Європі. Ми робили бенчмаркінг, ми будуємо модель, як уникнути 15% втрат у мережі, як зменшити перерву в електропостачанні з 1500 хвилин до європейських стандартів, які в 10 разів менші. Ми будуємо цифрову модель цього бізнесу", - пояснив Тімченко.

Він також зазначив, що Smart Grid допоможуть інтегрувати майбутні потужності відновлюваної енергетики в Київській області.

Згідно з повідомленням ДТЕК у його Телеграм-каналі в четвер, великий план реконструкції мереж розрахований на 10 років і охоплює 20 тис. км нових повітряних і підземних кабелів, 250 підстанцій, 6 тис. трансформаторів, майже 1 млн розумних лічильників. У ДТЕК уточнили, що нову концепцію "розумних" мереж планується протестувати упродовж трирічного пілотного етапу в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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