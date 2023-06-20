Інвестиції

12:28 20.06.2023

Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

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Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

Philip Morris International (PMI) інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Згідно з повідомленням, підготовчі роботи з будівництва майбутньої фабрики розпочнуться в липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено в першому кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватимуть понад 250 осіб, переважно на виробництві. Працевлаштування насамперед буде запропоновано працівникам харківського підприємства "Філіп Морріс".

"Відкриваючи це нове підприємство, ми ще раз демонструємо нашу підтримку України. Ця інвестиція уособлює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, запропонованій UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час", - зазначив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Президент європейського регіону PMI Массімо Андоліна висловив упевненість, що нове підприємство забезпечить надійне постачання продукції та можливості працевлаштування для українців. "Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів - впевненості в економіці України, українському народі та майбутньому України", - резюмував він.

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $700 млн. 2022 року компанія сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.

Як повідомлялося, у травні PMI заявила, що вважає наразі небезпечним відновлення виробництва на своїй фабриці під Харковом (с. Докучаєвське Харківського району Харківської області), роботу якої було зупинено в лютому 2022 року, і має намір запустити альтернативне виробництво в країні.

Після зупинення фабрики протягом певного часу PMI постачала в Україну продукцію з восьми заводів компанії за кордоном. Однак потім у пошуках рішення, яке дало б змогу виробляти український продукт в Україні, було підписано угоду про виробництво продукції компанії на потужностях компанії "Імперіал Тобакко" в Києві, де вона зараз і випускається.

Від початку повномасштабної війни в Україні компанія забезпечила постійне постачання своєї продукції в Україну завдяки імпорту з восьми фабрик PMI та тимчасовому партнерству з іншим виробником в Україні.

За інформацією PMI, тютюновий ринок України у 2022 році скоротився на 30% і в першому кварталі 2023 року - на 26,7% через виїзд частини споживачів з України, а також втрату частини територій, які перебувають в окупації. Крім того, в компанії відзначили зростання тіньового ринку тютюнових виробів.

У березні 2022 року у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну PMI заявила, що призупиняє заплановані інвестиції в РФ, включно з запуском нових продуктів, інвестиціями в інновації, комерційною та виробничою діяльністю. Крім того, компанія активізувала плани зі скорочення виробничих операцій у РФ в умовах збоїв у ланцюгах постачань і мінливого регулювання. Пізніше PMI оголосила, що її рада директорів і керівництво розглядають можливості виходу з бізнесу в РФ.

Теги: #інвестиції #philip_morris

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