Інвестиції

15:29 19.06.2023

Агрохолдинги відновили інвестування в сільгосптехніку до довоєнного рівня - дослідження

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Агрохолдинги відновили інвестування в сільгосптехніку до довоєнного рівня - дослідження

Українські агрохолдинги у 2023 році відновили інвестування в купівлю тракторів, обприскувачів і сівалок до довоєнного рівня і відмовилися від придбання комбайнів, йдеться в дослідженні Agrohub.

"Незважаючи на труднощі воєнного часу, український агробізнес планує значні внутрішні інвестиції у свій розвиток і, зокрема, в нову техніку. Якщо у 2022 році цей напрям був на паузі, то у 2023 році компанії відносно адаптувалися до нових реалій і планують вкладати інвестиції в техніку вже на довоєнному рівні", - ідеться в дослідженні Agrohub, що є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними дослідження, в якому взяли участь 14 агрохолдингів, у 2023 році рівень інвестицій у придбання тракторів становить $10,2 на гектар, що практично рівноцінно рівню інвестицій у довоєнні 2018-2021 рр., коли рівень інвестицій становив $10,9/га, і в 1,4 раза більше, ніж у 2022 році.

Аналітики відзначили аналогічну тенденцію з обприскувачами. У 2023 році в них мають намір інвестувати $6,10/га, що навіть перевищує показник за 2018-2021 рр. ($5,3/га). У 2022 році цей показник був утричі нижчим - $3,2/га. Інвестиції в сівалки у 2023 році становитимуть $6,4/га, у 2022 році цей показник становив $3,8/га, а 2018-2021 рр. - $7/га.

Цього року агрохолдинги не мають наміру купувати комбайни. Однак низький інтерес до придбання цього виду техніки фіксувався протягом 2018-2021 рр., коли інвестиції в комбайни не перевищували $3,6/га, зазначили в Agrohub.

На думку аналітиків, це пов'язано із залученням до збирання врожаю техніки на основі аутсорсингу, а також нерентабельністю утримання окремого парку дорогої техніки для короткого періоду польових робіт. "Зважаючи на загальну мінімізацію кількості культур у структурі посівів, цикли збирання звужуються і, відповідно, можливості напрацювання такої техніки за сезон скорочуються", - уточнюється в дослідженні.

Керівниця напряму Agrohub Benchmarking Оксана Боброва нагадала, що в агробізнесі існують певні цикли заміни техніки, які проводяться раз на шість-сім років і залежать від виду машин.

"Однак готовність бізнесу працювати в темпі звичних процесів дає сподівання на якомога стабільнішу роботу галузі в ці складні часи", - резюмувала керівниця Agrohub Benchmarking.

Як повідомлялося, виробники елеваторів у 2022 році змогли збільшити продаж обладнання на 15%, але у 2023 році очікують зниження продажу на 25-30% через скорочення запасів грошових коштів у аграріїв.

Теги: #агрохолдинги #інвестиції #agrohub

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