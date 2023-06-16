Інвестиції

14:08 16.06.2023

"Епіцентр К" із початку війни інвестував у розвиток торговельної нерухомості 7 млрд грн

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"Епіцентр К" із початку війни інвестував у розвиток торговельної нерухомості 7 млрд грн

Компанія "Епіцентр К" від початку війни інвестувала в розвиток торговельної нерухомості 7 млрд грн, повідомив в. о. директора з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Дмитро Танько на конференції "Від принципів до дій: на шляху до Ukraine Recovery Conference 2023".

"Перші дні війни нам дали чітке розуміння, що ми потрібні людям. Це дало впевненість, що ми можемо далі розвиватися та інвестувати. Незважаючи на значні втрати, "Епіцентр К" торік відкрила два нових ТЦ у Києві та Львові та провела реновацію двох діючих ТЦ (в Івано-Франківську та на столичній Оболоні), а загальна сума інвестицій становить майже 7 млрд грн. На сьогодні ми ведемо роботи з будівництва нового ТРЦ у Бучі на місці знищеного під час російської окупації міста. Загалом плани компанії передбачають інвестиції не лише в розвиток ритейлу, а й у логістику, аграрний сектор, виробництво", - повідомив Танько.

Він уточнив "Інтерфакс-Україна", що інвестиції в ТРЦ у Львові (90 тис. кв. м) становили близько 2,9 млрд грн, у Києві (Дніпровська набережна, 30 тис. кв. м) - 1,8 млрд грн.

За словами Танька, реновація ТРЦ у Бучі передбачає не лише значне збільшення об'єкта (з 20 тис. кв. м майже до 100 тис. кв. м), а й абсолютно новий формат із підземним паркінгом і приміщеннями подвійного призначення, сонячними панелями на покрівлі тощо. Орієнтовні інвестиції - близько 7 млн грн.

За аналогічною концепцією, з розширенням у рази площі (до 95 тис. кв. м), підвищеними вимогами до безпеки, комфорту, інклюзивності та енергоефективності триває реконструкція ще одного комплексу в передмісті, в Чабанах. Орієнтовні інвестиції - близько 6,3 млн грн.

"Роботи вже розпочалися. У Бучі наразі триває демонтаж зруйнованих конструкцій, у Чабанах уже триває реконструкція. Згідно з планами, відкриття обох ТРЦ плануються наступного року. Це будуть взірці ТРЦ нових форматів", - каже Танько.

Також цього року буде реконструйовано ще близько десяти об'єктів - у столиці та області, Харкові, Кременчуці тощо.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #інвестиції #будівництво #епіцентр_к

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