Депутати пропонують дозволити ЕКА здійснювати страхування інвестицій в Україні, зокрема від воєнних ризиків

Група з 15 народних депутатів пропонує розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА), дозволивши здійснювати страхування та перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, які можуть бути викликані збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Таку норму містить зареєстрований ними у Верховній Раді 14 лютого законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків" (№9015).

При цьому законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється виключно за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він розроблений з метою створення умов для збільшення інвестицій в Україні в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандату на страхування інвестицій в Україну.

ЕКА було створено для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Агентство на добровільних та комерційних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, що забезпечують розвиток експорту.

Єдиним акціонером ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" є держава в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно до закону "Про страхування" державне регулювання та нагляд за діяльністю ЕКА здійснює Національний банк.