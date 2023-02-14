Інвестиції

21:03 14.02.2023

Депутати пропонують дозволити ЕКА здійснювати страхування інвестицій в Україні, зокрема від воєнних ризиків

2 хв читати
Депутати пропонують дозволити ЕКА здійснювати страхування інвестицій в Україні, зокрема від воєнних ризиків

Група з 15 народних депутатів пропонує розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА), дозволивши здійснювати страхування та перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, які можуть бути викликані збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Таку норму містить зареєстрований ними у Верховній Раді 14 лютого законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків" (№9015).

При цьому законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється виключно за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він розроблений з метою створення умов для збільшення інвестицій в Україні в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандату на страхування інвестицій в Україну.

ЕКА було створено для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Агентство на добровільних та комерційних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, що забезпечують розвиток експорту.

Єдиним акціонером ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" є держава в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно до закону "Про страхування" державне регулювання та нагляд за діяльністю ЕКА здійснює Національний банк.

Теги: #законопроект #інвестиції #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 14.02.2023
Нардепи пропонують розширити перелік підстав для одноразової допомоги, включивши випадки безвісти зниклих військовослужбовців - законопроєкт

Нардепи пропонують розширити перелік підстав для одноразової допомоги, включивши випадки безвісти зниклих військовослужбовців - законопроєкт

10:50 13.02.2023
"Євросолідарність" пропонує заборонити залучати військовослужбовців ТРО до участі в бойових діях без підготовки в інструкторських центрах

"Євросолідарність" пропонує заборонити залучати військовослужбовців ТРО до участі в бойових діях без підготовки в інструкторських центрах

12:14 11.02.2023
Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

00:47 08.02.2023
Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

12:46 06.02.2023
Vodafone Ukraine інвестував у 2022 році $100 млн

Vodafone Ukraine інвестував у 2022 році $100 млн

21:52 01.02.2023
Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans оцінюються у $54 млн

Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans оцінюються у $54 млн

14:00 30.01.2023
Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

15:28 25.01.2023
ЄБРР інвестує в Україну в 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

ЄБРР інвестує в Україну в 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

21:18 05.01.2023
Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

11:14 02.01.2023
Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до НВФ

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до НВФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

ЄБРР інвестує в Україну в 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

Україна з 24 лютого залучила понад $31 млрд від міжнародних партнерів

ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки

ОСТАННЄ

Гірськолижні курорти "Буковель" та "Славскі" подали заявки на "інвестняню" - нардеп

ArcelorMittal Кривий Ріг зацікавлений у продовженні інвестицій в Україну - СЕО на зустрічі з ФДМ

Кредитний портфель українських банків у 2022 р. скоротився на 1,4%, NPL зріс на 25,2% - НБУ

Україна призначила аукціон із продажу Білгород-Дністровського морпорту на 3 березня

Україна виставить порт "Білгород-Дністровський" на продаж

Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

DFC залучить $250 млн для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у 2023 році - Шмигаль

Івано-Франківська обладміністрація запустить проєкт "Бойківські Карпати" для підвищення туристичної привабливості регіону

Ексголова "Нафтогазу" Коболєв планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА