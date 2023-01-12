Інвестиції

19:33 12.01.2023

Кооператив Ukrainian Agro Connection планує створити ОВП на Інгулецькій зрошувальній системі

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Сільськогосподарський обслуговувальний кооператив (СОК) Ukrainian Agro Connection, заснований власником агрохолдингу A.G.R. Group Місаком Хідіряном, веде роботи зі створення організації водокористувачів (ОВП) у Миколаївській області.

Проєкт заплановано реалізувати на частині Інгулецької системи зрошення на Миколаївщині, повідомив голова кооперативу Богдан Купріянов агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ОВП як юридична особа створюється власниками або користувачами земельних ділянок сільгосппризначення для використання та технічного обслуговування інженерної інфраструктури державних меліоративних систем. Мета його створення – надання послуг зрошення земельних ділянок біля обслуговування ОВП.

Крім того, створення ОВП на Інгулецькій зрошувальній системі як однієї з найбільших зрошувальних систем в Україні сприятиме зміцненню економіки, забезпеченню продовольчої безпеки України та запобіганню негативним наслідкам зміни клімату.

Купріянов уточнив, що зараз в Україні діє три ОВП – на території Трушевської (Черкаська обл.), Суворовської (Одеська обл.) та Кільченської (Дніпропетровської обл.) зрошувальних систем. Вони були зареєстровані у грудні 2022 року. Таким чином, створюваний кооперативом Ukrainian Agro Connection ОВП може стати найбільшим у країні.

Голова кооперативу пояснив, що одним із ініціаторів створення ОВП на Інгулецькій зрошувальній системі стало ТОВ "Агро-Торгова Фірма "Агро-Діло" (с.Партизанське Миколаївської обл.), що входить до складу A.G.R. Group, яке у співпраці з іншими землекористувачами сформує ініціативну групу з вирішення організаційних питань, пов'язаних із створенням ОВП. Крім того, ініціативна група займеться налагодженням комунікацій із суміжними водокористувачами, вирішенням технічних, юридичних та фінансових питань організації.

Керівник Ukrainian Agro Connection зазначив у коментарі, що напередодні члени кооперативу зустрілися з першим заступником голови Державного агентства меліорації та рибного господарства Тарасом Котом та заручилися підтримкою відомства, обговорили перспективи та переваги створення ОВП у регіоні, а також можливості та шляхи залучення міжнародних інвесторів, розвитку та діяльності меліоративної системи.

Він розповів, що Інгулецька зрошувальна система надає послуги зі зрошення земель на території 121,5 тис. га, з яких 103,3 тис. га у Миколаївській області та 18,2 тис. га – у Херсонській. Система складається з двох насосних станцій сумарною потужністю 58,6 тис. кВт та продуктивністю 62,4 куб. м води за секунду. Загальна довжина магістрального та розподільчих каналів становить – 343 км, на ній розташовано 621 од. гідротехнічних споруд.

Купріянов також наголосив, що на 10 березня цього року кооператив організовує зустріч українських аграріїв із представниками держави, експертами агробізнесу та кооператорами, щоб визначити головні проблеми галузі та разом знайти шляхи їх вирішення.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 27 серпня 2022 року затвердив модельний статут ОВП, що регламентує основні аспекти діяльності таких організацій, їхній правовий статус, порядок створення таких юридичних осіб, органи управління ОВП та їхні повноваження, основні напрями діяльності ОВП, порядок провадження господарської діяльності та припинення ОВП . Вже у грудні того ж року було створено три ОВП.

Кооператив Ukrainian Agro Connection створено наприкінці 2021 року. До його складу входять аграрії із загальним земельним банком 17 тис. га.

Члени кооперативу отримують можливість продавати спільні партії зерна за прямими експортними контрактами, орендувати та здавати в оренду с/г техніку, не зриваючи термінів збирання культур. Кооператив допомагає їм із доопрацюванням та зберіганням зерна. Також надає можливість отримання знижок та пільгових тарифів на послуги та сервіси мережі партнерів, серед яких – банки, лізингові, транспортні компанії, постачальники сільгосптехніки, запчастин, палива та добрив.

До складу агрохолдингу A.G.R. Group входять понад 20 компаній. Основний напрям його діяльності – торгівля сільгосппродукцією, вирощування та зберігання зернових культур, а також тваринництво.

A.G.R. Group обробляє землі у Полтавській, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Сумській областях. Вирощена продукція реалізується зовнішніх ринках.

Президент холдингу та голова його наглядової ради – бізнесмен Місак Хідірян.

Теги: #агрохолдинг #кооператив #овп

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