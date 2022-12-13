Інвестиції

17:36 13.12.2022

Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

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Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість

Президент України Володимир Зеленський закликав французький бізнес інвестувати в українську харчову промисловість.

Виступаючи у вівторок за допомогою відеозв'язку на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у вівторок у Парижі, Зеленський нагадав, що цього року "спільними зусиллями вдалося зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи".

"Ми вже відправили на експорт понад 13 млн тонн зерна. Завдяки нашій ініціативі "Зерно з України" ми допоможемо найбіднішим країнам", - сказав він.

"Але ми відправляємо на експорт і гуманітарним вантажем, переважно сировину, а можемо - продукти переробки. Прямо зараз є потреба у будівництві цілої галузі, яка орієнтуватиметься на експорт і точно матиме споживачів, і точно даватиме прибуток", - сказав Зеленський.

Було б правильно, зазначив він, "якби французький бізнес уже зараз оцінив перспективи та прийшов до України. Так само в енергетиці, машинобудуванні, оборонній промисловості, транспорті та інших галузях".

Він також нагадав про взяте Францією шефство над Чернігівською областю, де вже надано допомогу у відновленні мостів.

"Я запрошую вас долучитися до програми швидкого відновлення. Обсяг нашого плану швидкого відновлення – понад 50 000 об'єктів та понад 12 млрд євро", - сказав Зеленський.

Говорячи про благодійність, він зазначив, що перша леді Олена Зеленська представила проєкт відновлення однієї із лікарень Харківської області – опорної лікарні в Ізюмі. "Це проєкт, кошти для якого акумулює Фонд Олени Зеленської. Усі напрями роботи буде представлено сьогодні у Франції – це освіта, охорона здоров'я, гуманітарна допомога. За кожним із цих напрямів можуть проявити себе ваші люди", - сказав президент України.

Теги: #бізнес #франція #зеленський

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