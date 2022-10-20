Інвестиції

19:55 20.10.2022

Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs можливості залучення інвестицій для потреб України

1 хв читати
Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs можливості залучення інвестицій для потреб України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками найбільшої інвестиційної компанії США Goldman Sachs під час їхнього візиту до Києва можливості залучення інвестицій для потреб України, які виникли в результаті повномасштабної агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба президента, основну увагу під час його розмови з виконавчим віцепрезидентом компанії Джоном Роджерсом та співголовою відділу прикладних інновацій та президентом глобальних справ Джаредом Коеном було зосереджено на питанні кіберзахисту та протидії поширенню дезінформації.

Глава держави розповів представникам Goldman Sachs про проєкт створення Фонду оновлення для підтримки української економіки та наголосив, що Україна надзвичайно відкрита для інвестицій, приходу бізнесу та фінансових компаній, нових технологій.

Зеленський також наголосив, що сьогодні одним з основних пріоритетів для України є питання безпеки, передусім захисту повітряного простору, адже це важливо як для громадян, так і для бізнесу та інвестицій.

Наприкінці зустрічі президент подякував їм за візит до України.

"Я дуже ціную, коли такі люди не бояться й приїжджають до України підтримати нас. І дуже важливо, щоб розумні люди доносили реальну інформацію про ситуацію в Україні, російські атаки та їхні наслідки. А наші люди дуже відкриті та щирі", – зазначив він.

 

 

Теги: #інвестиції #кіберзлочинність #залучення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 27.09.2022
Компанія Amsted Rail має намір відкрити у Львові виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів

Компанія Amsted Rail має намір відкрити у Львові виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів

11:11 23.09.2022
Інвестиції бізнесу в Україну служать миру - Зеленський філантропічному саміту Forbes 400

Інвестиції бізнесу в Україну служать миру - Зеленський філантропічному саміту Forbes 400

19:34 21.09.2022
Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

15:38 02.09.2022
"Метінвест" відновить інвестиції в нові українські активи лише після війни - СЕО

"Метінвест" відновить інвестиції в нові українські активи лише після війни - СЕО

07:31 21.07.2022
Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

17:27 11.07.2022
План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

20:06 06.07.2022
Шмигаль: Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі оновлення України

Шмигаль: Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі оновлення України

10:30 06.07.2022
Нацпрограма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій

Нацпрограма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій

21:15 04.07.2022
Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

15:26 04.07.2022
Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції бізнесу в Україну служать миру - Зеленський філантропічному саміту Forbes 400

IFC та ЄБРР вкладуть $80 млн у новий фонд Horizon Capital

Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу - джерело

Шмигаль закликав корейський бізнес, що залишив російський ринок, переносити виробництва в Україну

План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

ЄІБ підтвердив продовження всіх проєктів у Харкові

Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад EUR100 млн

РГК, "Галс Агро" та нідерландська STX мають намір продавати перший український біометан до Європи

Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

IFC, ЄБРР та низка інших інвесторів візьмуть участь у фінансуванні нового українського фонду Horizon Capital Growth IV, який вже залучив $125 млн

Зеленський привітав створення Horizon Capital Growth Fund для інвестицій в Україну

IFC та ЄБРР вкладуть $80 млн у новий фонд Horizon Capital

Зеленський обговорив із головою інвестиційної компанії BlackRock можливості залучення інвестицій в Україну

Бернський Союз відкрив спеціальний дискусійний майданчик для обговорення питань відновлення України - ЕКА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА