Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs можливості залучення інвестицій для потреб України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками найбільшої інвестиційної компанії США Goldman Sachs під час їхнього візиту до Києва можливості залучення інвестицій для потреб України, які виникли в результаті повномасштабної агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба президента, основну увагу під час його розмови з виконавчим віцепрезидентом компанії Джоном Роджерсом та співголовою відділу прикладних інновацій та президентом глобальних справ Джаредом Коеном було зосереджено на питанні кіберзахисту та протидії поширенню дезінформації.

Глава держави розповів представникам Goldman Sachs про проєкт створення Фонду оновлення для підтримки української економіки та наголосив, що Україна надзвичайно відкрита для інвестицій, приходу бізнесу та фінансових компаній, нових технологій.

Зеленський також наголосив, що сьогодні одним з основних пріоритетів для України є питання безпеки, передусім захисту повітряного простору, адже це важливо як для громадян, так і для бізнесу та інвестицій.

Наприкінці зустрічі президент подякував їм за візит до України.

"Я дуже ціную, коли такі люди не бояться й приїжджають до України підтримати нас. І дуже важливо, щоб розумні люди доносили реальну інформацію про ситуацію в Україні, російські атаки та їхні наслідки. А наші люди дуже відкриті та щирі", – зазначив він.