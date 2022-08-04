Інвестиції

13:24 04.08.2022

Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS

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Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS

Настрій заможних інвесторів різко впав на тлі геополітичної напруженості та зростання інфляції, показують результати опитування учасників фондового ринку, проведеного UBS Global Wealth Management.

Майже три чверті (73%) опитаних зазначили, що бояться ухвалити неправильне інвестиційне рішення в поточних умовах – це максимальний показник із початку пандемії. Ще 69% учасників опитування сказали, що не знають, у що інвестувати свої кошти.

За словами президента UBS Global Wealth Management Ікбала Хана, інвестори в усьому світі непокояться через поєднання високої інфляції, війни РФ проти України та ймовірності рецесії.

57% респондентів головним побоюванням назвали інфляцію. Трохи менш як половина (43%) інвесторів зазначили, що через стрибок інфляції їм доводиться утримуватися від великих угод.

Лише 30% опитаних інвесторів висловили готовність збільшити інвестиції у фондовий ринок, якщо він просяде на 10%. Більше половини (56%) не готові змінювати рівень інвестицій, а 14% у такому разі взагалі скоротять вкладення.

В опитуванні UBS Global Wealth Management взяли участь понад 2,8 тис. інвесторів та 1,1 тис. власників бізнесів на 14 ринках зі статками не менше $1 млн.

Теги: #ubs #інвестори

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