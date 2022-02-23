Інвестиції

20:59 23.02.2022

Бізнес проявив єдність у підтримці президента та армії - голова Dragon Capital після зустрічі в ОП

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Бізнес проявив єдність у підтримці президента та армії - голова Dragon Capital після зустрічі в ОП

Бізнес під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським проявив єдність у підтримці президента та армії, повідомив гендиректор та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"Зустріч минула добре, продуктивно. Спілкувалися про питання безпеки. Усі бізнесмени єдині у підтримці президента Володимира Зеленського, наших військових", - сказав Фіала в ексклюзивному коментарі агентству після зустрічі в Офісі президента ввечері в середу.

Він додав, що під час зустрічі порушувалися питання щодо недопущення внутрішніх провокацій, забезпечення роботи підприємств, виплати зарплат.

"Варто забезпечити, щоб не було скорочень, щоб економіка працювала. Приводів до паніки жодних немає. Збитки для Росії у разі військового наступу занадто великі і з точки зору військових, і з точки зору економічних втрат, до яких призведуть санкції", - зазначив Фіала.

Відповідаючи на запитання щодо можливих форматів підтримки бізнесу, голова Dragon Capital зазначив: "Були різні ідеї, але мені здається, що бізнес точково підтримувати не треба. Гадаю, що неправильно знижувати ПДВ на бензин чи дизель".

На думку Фіали, державі варто передусім забезпечити високі та стабільні показники доходів держбюджету. Також - скорочення дефіциту держбюджету та фінансування армії.

"Не треба точково знижувати податки. Бізнес із податками впорається. Я порекомендував би вести консервативну фіскальну, монетарну політику. Не треба змушувати Національний банк відмовлятися від підвищення ставки рефінансування. Інфляція висока скрізь у світі, і скрізь центробанки підвищують ставки, щоб стримувати зростання цін", - зазначив бізнесмен.

Томаш Фіала також наголосив на важливості структурних реформ, зокрема щодо призначення антикорупційного прокурора та прозорого конкурсу на голову НАБУ, лібералізації тарифів та переходу на монетизації субсидій, дерегуляцію.

"А коли ситуація стабілізується - завершити приватизацію", - додав голова Dragon Capital.

Теги: #президент #бізнес
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