Ніхто не має наміру зупиняти інвестиції в Україні - Тігіпко після зустрічі з президентом

Бізнес не збирається зупиняти інвестиції в Україну, повідомив Сергій Тігіпко після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

"Мені здається, дуже вчасно президент зібрав великий, середній бізнес. Усі ми практично підтримали президента, всі ми сказали, що консолідовано працюватимемо на Україну. Ніхто не збирається тікати звідси, ніхто не збирається зупиняти інвестиції в Україні", - сказав Тігіпко журналістам після зустрічі в Офісі президента ввечері в середу.

"Це сьогодні прозвучало практично одноголосно", - наголосив він.

На зустрічі, яка тривала приблизно півтори години, були також Василь Хмельницький, Томаш Фіала, Борис Колесніков, Сергій Тарута, Андрій Ставніцер, Владислав Чечоткін та інші бізнесмени.

За словами Тігіпка, йшлося також про стимулювання бізнесу.

"Наше безумовне завдання - підтримати свої підприємства, співробітників, підтримати тих, хто піде на перепідготовку", - зазначив він.

За словами Тігіпка, з боку президента не прозвучало жодних вимог. "Було одне посилання - залишайтесь в Україні, інвестуєте в Україну, будьте українцями", - розповів він.

"Ми єдині, ми перебуваємо тут, розуміємо своє головне завдання - зберігати спокій, робити інвестиції, виплачувати зарплату та не скорочувати робочі місця", - сказав Новинський.