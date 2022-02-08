Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський оцінює додаткові інвестиції держкомпанії в разі купівлі банку в 500 млн грн-1,5 млрд грн, проте ці інвестиції будуть розтягнуті в часі.

"Початкові інвестиції - це 500 млн грн, це враховуючи ІТ-системи та банківську ліцензію. Решта, включно з докапіталізацією, – від 500 млн грн до 1 млрд грн. Але ми маємо намір купити діючий банк. Ми оцінюємо інвестиції від 500 млн грн до 1,5 млрд, але протягом певного часу", – сказав Смілянський під час дискусії в Київській школі економіки (КШЕ) щодо доцільності купівлі держкомпанією банку у вівторок увечері.

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" звернулося до Антимонопольного комітету України (АМКУ) по дозвіл на купівлю Альпарі Банку, що належить громадянинові ОАЕ Бахтарі Хедаятоллаху. Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів банк посідав 72-ге місце (268,9 млн грн) серед 72 банків, що діяли у країні.

Спочатку АМКУ повідомив про внесення питання про погодження купівлі "Укрпоштою" Альпарі Банку на засідання 19 січня цього року, проте інформація про ухвалене рішення не оприлюднювалася.

"Ми не маємо проблем з АМКУ, вони просто попросили додаткові документи, ми їх уже надали", - прокоментував ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.