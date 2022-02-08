Інвестиції

20:52 08.02.2022

Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

1 хв читати
Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський оцінює додаткові інвестиції держкомпанії в разі купівлі банку в 500 млн грн-1,5 млрд грн, проте ці інвестиції будуть розтягнуті в часі.

"Початкові інвестиції - це 500 млн грн, це враховуючи ІТ-системи та банківську ліцензію. Решта, включно з докапіталізацією, – від 500 млн грн до 1 млрд грн. Але ми маємо намір купити діючий банк. Ми оцінюємо інвестиції від 500 млн грн до 1,5 млрд, але протягом певного часу", – сказав Смілянський під час дискусії в Київській школі економіки (КШЕ) щодо доцільності купівлі держкомпанією банку у вівторок увечері.

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" звернулося до Антимонопольного комітету України (АМКУ) по дозвіл на купівлю Альпарі Банку, що належить громадянинові ОАЕ Бахтарі Хедаятоллаху. Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів банк посідав 72-ге місце (268,9 млн грн) серед 72 банків, що діяли у країні.

Спочатку АМКУ повідомив про внесення питання про погодження купівлі "Укрпоштою" Альпарі Банку на засідання 19 січня цього року, проте інформація про ухвалене рішення не оприлюднювалася.

"Ми не маємо проблем з АМКУ, вони просто попросили додаткові документи, ми їх уже надали", - прокоментував ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

 

Теги: #банк #інвестиції #укрпошта
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 04.02.2022
Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

16:09 03.02.2022
ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

07:42 03.02.2022
Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

18:00 02.02.2022
«ДТЕК ВДЕ» планує інвестувати у будівництво вітропарку потужністю 60 МВт у Румунії – Concorde Capital

«ДТЕК ВДЕ» планує інвестувати у будівництво вітропарку потужністю 60 МВт у Румунії – Concorde Capital

20:05 01.02.2022
Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

19:01 28.01.2022
Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

19:19 27.01.2022
Глобальні інвестиції в енергоперехід зросли на 27% у 2021 році

Глобальні інвестиції в енергоперехід зросли на 27% у 2021 році

11:21 21.01.2022
"Укрпошта" випустила поштову марку до Дня Соборності

"Укрпошта" випустила поштову марку до Дня Соборності

11:15 21.01.2022
Компанія "Твоє коло" пропонує фізособам щонайменше 8% річних на інвестиціях у землю

Компанія "Твоє коло" пропонує фізособам щонайменше 8% річних на інвестиціях у землю

20:57 17.01.2022
ЄБРР має намір із 2022 року спрямовувати 100% інвестицій у проекти, що відповідають цілям Паризької угоди

ЄБРР має намір із 2022 року спрямовувати 100% інвестицій у проекти, що відповідають цілям Паризької угоди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

ОСТАННЄ

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Німеччина підготувала для України кредит на розвиток проєктів у сфері водневої енергетики

American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

Об'їзну Львова планують реконструювати, розширити та додати розв'язки на різних рівнях

Переробник пластику The Good Plastic Company став резидентом ІП "Біла Церква"

Турецький Ziraat Bank розглядає можливість виходу на український ринок

На базі НТУ "ХПІ" відкрився Інноваційний кампус за підтримки холдингу UFuture

monobank розпочав бета-тестування програми mono invest

Зеленський розраховує на активне залучення швейцарського бізнесу в інвестиційні проекти в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА