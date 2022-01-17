ЄБРР має намір із 2022 року спрямовувати 100% інвестицій у "зелені" проекти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочинаючи з цього року націлений інвестувати лише у ті проекти, які відповідають цілям Паризької угоди щодо клімату, заявив провідний менеджер банку з питань "зеленої" економіки та клімату Олександр Ніколаєнко.

"Мета, яку ставить перед собою банк, полягає в тому, щоб 100% наших інвестицій, розпочинаючи з 2022 року, відповідали цілям Паризької угоди... Не допустити зростання середньосвітової температури більше ніж на 1,5 градуса Цельсія", - сказав Ніколаєнко на відкритті другої черги програми "Кліматичні інноваційні ваучери" у Києві у понеділок, передає Green Deal.

Водночас він зазначив, що у 2021 році ЄБРР інвестував більшу частину коштів у "зелені" проекти.

"Минулого року ЄБРР став більше ніж наполовину "зеленим банком". 51% наших інвестицій у всіх країнах (де працює ЄБРР – ІФ) – інвестиції в "зелену" економіку, енергоефективність, відновлювану енергетику, заходи щодо адаптації до зміни клімату, а також у практики з управління відходами та біорізноманіттям", - зазначив він.

ЄБРР працює у 38 країнах світу та є провідним інституційним інвестором в Україні. Банк уже інвестував понад EUR15,5 млрд у 507 проектів у всій країні, приділяючи основну увагу наданню допомоги у стабілізації економіки та закріпленні результатів реформ, підвищенню енергоефективності та енергетичної безпеки, а також підтримці проектів у сільському господарстві, промисловості та сфері малого та середнього бізнесу.