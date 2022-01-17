Інвестиції

20:57 17.01.2022

ЄБРР має намір із 2022 року спрямовувати 100% інвестицій у "зелені" проекти

2 хв читати
ЄБРР має намір із 2022 року спрямовувати 100% інвестицій у "зелені" проекти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочинаючи з цього року націлений інвестувати лише у ті проекти, які відповідають цілям Паризької угоди щодо клімату, заявив провідний менеджер банку з питань "зеленої" економіки та клімату Олександр Ніколаєнко.

"Мета, яку ставить перед собою банк, полягає в тому, щоб 100% наших інвестицій, розпочинаючи з 2022 року, відповідали цілям Паризької угоди... Не допустити зростання середньосвітової температури більше ніж на 1,5 градуса Цельсія", - сказав Ніколаєнко на відкритті другої черги програми "Кліматичні інноваційні ваучери" у Києві у понеділок, передає Green Deal.

Водночас він зазначив, що у 2021 році ЄБРР інвестував більшу частину коштів у "зелені" проекти.

"Минулого року ЄБРР став більше ніж наполовину "зеленим банком". 51% наших інвестицій у всіх країнах (де працює ЄБРР – ІФ) – інвестиції в "зелену" економіку, енергоефективність, відновлювану енергетику, заходи щодо адаптації до зміни клімату, а також у практики з управління відходами та біорізноманіттям", - зазначив він.

ЄБРР працює у 38 країнах світу та є провідним інституційним інвестором в Україні. Банк уже інвестував понад EUR15,5 млрд у 507 проектів у всій країні, приділяючи основну увагу наданню допомоги у стабілізації економіки та закріпленні результатів реформ, підвищенню енергоефективності та енергетичної безпеки, а також підтримці проектів у сільському господарстві, промисловості та сфері малого та середнього бізнесу.

Теги: #клімат #інвестиції #єбрр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 12.01.2022
"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

18:15 11.01.2022
"Нова пошта" у 2022 р. планує зрости більше ніж на 20% і в 1,5 разу збільшити інвестиційний бюджет - співвласник

"Нова пошта" у 2022 р. планує зрости більше ніж на 20% і в 1,5 разу збільшити інвестиційний бюджет - співвласник

12:10 10.01.2022
Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

12:41 09.01.2022
Інвестиції в нові європейські АЕС до 2050 р. мають становити 500 млрд євро - член ЄК

Інвестиції в нові європейські АЕС до 2050 р. мають становити 500 млрд євро - член ЄК

14:13 05.01.2022
"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

19:02 28.12.2021
Зміна клімату найсильніше вдарить по 5 областях України - дослідження

Зміна клімату найсильніше вдарить по 5 областях України - дослідження

16:55 24.12.2021
ОККО інвестувала 25 млн грн у 2021 році в установку сонячних панелей на своїх АЗК

ОККО інвестувала 25 млн грн у 2021 році в установку сонячних панелей на своїх АЗК

14:30 22.12.2021
Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

15:39 21.12.2021
Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

19:35 15.12.2021
ЄС має намір інвестувати понад 2 млрд євро у країни Східного партнерства

ЄС має намір інвестувати понад 2 млрд євро у країни Східного партнерства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

Мінекономіки розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь" майже на $100 млн

Аукціон із продажу ОГХК втратив міжнародні компанії через відмову уряду від допгарантій – радник із приватизації

Шмигаль: Впроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації

ОСТАННЄ

Українські та американські фонди інвестували в стартап українського походження OneNotary $1,75 млн

Кількість резидентів першої черги ІП "Біла Церква" за 2022 рік зросте з шести до 11, з'явиться новий німецький виробник автокомпонентів

Понад 55% покупців житла на первинному ринку України у 2022 р. розраховують придбати його за наявні заощадження - експерт

Зеленський обговорив із представниками Катару питання інвестицій та співробітництва

Компанія співвласника "АТБ" інвестувала $5 млн в український робототехнічний стартап Deus Robots

ЄБРР і "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

ЄБРР і "Нова пошта" уклали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА