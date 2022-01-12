Інвестиції

10:11 12.01.2022

"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

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"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) не розглядає вантажні перевезення як частину майбутнього бізнесу.

СЕО авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що вантажні перевезення – не профільна діяльність для "МАУ".

"Ми точно не маємо наміру літати з порожніми багажниками... Ми не оцінюємо перспективу суто вантажних перевезень як частину нашого майбутнього бізнесу", - наголосив він.

За словами Дихне, пасажирські повітряні судна під час кожного регулярного рейсу з пасажирами беруть певну частину вантажів (залежно від моделі), і саме таким видом перевезень вантажів займалася і планує займатись "МАУ".

Теги: #мау #інвестиції #дихне
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