"Метінвест" у режимі виживання через війну наростить інвестиції в 2026р до $500 млн - топменеджер

Гірничо-металургійна група "Метінвест" попри режим виживання та дворічну збитковість через війну наростить інвестиції у 2026 році до $500 млн, повідомив керівник офісу генерального директора групи Олександр Водовіз на заході видання NV "Україна та світ попереду 2026".

Раніше він повідомляв, що група "Метінвест" від час війни скоротила інвестиції в компанію до приблизно $300 млн на рік з $1-1,1 млрд.

За його словами, до війни в компанії працювало 120 тис. людей, наразі їх кількість скоротилася до 50 тис. Через лави Збройних Сил України пройшло понад 12 тис. - майже кожен четвертий служив в ЗСУ, понад півтори тисячі загинуло.

"До війни були найбільшим експортером і на сьогодні ми залишаємось найбільшим експортером. Але зараз у нас режим виживання. Ми зараз не дивимося на якісь нові стратегічні інвестиції. До війни "Метінвест" був найбільшим приватним інвестором в Україні. Ми в середньому інвестували близько $1 млрд прямих інвестицій "в залізо", в заводи", - констатував Водовіз.

Він додав, що на сьогодні плани щодо інвестицій - близько $500 млн на 2026 рік.

"Це досить амбітні плани, зважаючи на те, що компанія вже другий рік збиткова. Ми не отримуємо позитивного кешу вже другий рік, тут нам допомагають акціонери", - сказав топменеджер, уточнивши, що компанія допомагає ЗСУ і сім'ям працівників, тим, хто служить.

Водовіз також зазначив, що компанія не може зараз інвестувати масштабно, як це було до війни, зокрема і через воєнні ризики, через що банки побоюються кредитувати.

"Ми не маємо зараз вільного доступу до коштів. Є українські банки, в яких можна брати ці кошти, але для великого бізнесу програма "5-7-9" не зовсім підходить, тому що в нас немає інвестицій на 100 млн грн. У нас інвестиції починаються від $20-30 млн. А банки не дають гроші, тому що кажуть: "У вас війна, у вас активи близько зони зіткнення. У нас немає ніякої страховки, щоб це покривати. Чекайте закінчення війни і, можливо, щось буде", - пояснив керівник офісу.

Він також повідомив, що "Метінвест" проводив переговори з інвестиційною компанії BlackRock про залучення коштів.

"У нас були переговори з BlackRock цілий рік. Ми з ними розмовляли, вони зробили велику роботу, вони понаходили інвесторів в Штатах. Ми розробляли і проєкти, і програми їм показували. А наприкінці ці інвестори кажуть: "Все класно, хлопці, тримайтеся! Але після війни", - розповів представник групи.

Топменеджер констатував, що наразі є багато програм відновлення країни, але великих грошей вони не виділяють: "Ці кошти в якомусь замороженому стані, і ми не маємо до них доступу, тому ми і не бачимо зараз якихось сильних мотивів для того, щоб інвестувати".

"Допустимо, що ми знайшли гроші, хочемо інвестувати, хочемо побудувати ще одну домену піч. Але у нас немає людей. Я не буду тут говорити про закон "18-22 років", коли в нас по 200 людей в день виїжджало - сам цвіт. І де цих людей шукати? А нам, щоб, наприклад, якусь нову домену піч побудувати, від 3 тисяч людей потрібно. Але їх неможливо знайти", - зазначив Водовіз.

Він також нагадав, що зараз Європа вводить СВАМ, і це дуже сильно вдарить по економіці, особливо по експортерах, оскільки вони повинні будуть платити від 50 до 100 євро за кожну тонну сталі, якщо продавати у ЄС.

"Ми дивимося на нові продукти. Ми хочемо інвестувати в ці нові продукти, наприклад HBI, так зване гаряче-брикетоване залізо, які мають дуже маленькі викиди СО2. І ми зараз шукаємо партнерів для цих про'єктів на наших ГЗК. На цю продукцію є попит на європейських металургійних заводах, якщо там щось залишиться, бо вони теж банкрутують один за одним", - повідомив Водовіз.

Також у компанії аналізують проєкти з виробництвом електрики, щоб вкладати в них кошти через постійні блекаути.

"Через постійні прильоти у нас вибивають електрику. І через останній приліт, коли ми стояли день-два, ми втратили мільйонів доларів. Я вже не кажу про втрати від самого удару", - констатував топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".