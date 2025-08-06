Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

Україна потребує системних політичних і технологічних рішень для зміцнення національного ОПК, йдеться у колонці голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на ЕП.

Народний депутат підтримує ідею часткового відкриття експорту озброєнь без шкоди для обороноздатності держави. Адже торік українські виробники зброї втратили до 2 млрд дол., а 63% потужностей простоювали через відсутність внутрішніх замовлень.

"Питання не тільки у поточних втратах, неефективності моделі, у якій 2/3 потужностей перебувають у вимушеному простої, але й у тривожній тенденції – 85% опитаних зброярів ТСУ релокувались за кордон або мають намір це зробити через обмеження на експорт зброї", - зауважив Гетманцев.

Він наголосив на необхідності збільшити масштаби пільгового кредитування ОПК, оскільки 500 млн грн, закладених у бюджеті на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами – "катастрофічно мало". Одним із джерел фінансової підтримки ОПК народний депутат називає можливість додаткової емісії ОВДП.

Він наголосив на важливості розширення залучення зовнішніх джерел фінансування вітчизняного ОПК.

"У держбюджеті на 2025 рік з’явився рядок, сформований за рахунок залучення кредиту в обсязі 90 млрд грн від уряду Великої Британії на реалізацію "Проєкту з підтримки обороноздатності держави» за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання». Такий приклад заслуговує на подальше розширення", - пише Данило Гетманцев.

Він зауважив на поглибленні співпраці з країнами-партнерами в рамках загальноєвропейської програми SAFE, яка передбачає виділення 150 млрд євро у вигляді позик для оборонних інвестицій. 18 держав-членів ЄС вже подали заявок на 127 млрд євро.

Також ідеться про масштабування «данської моделі», що передбачає замовлення української зброї на кошти міжнародних партнерів. Ця ініціатива збільшилась у 2025 році вже до майже 1,4 млрд євро.

А на підході – запуск «нідерландської моделі», яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в український ОПК та створення СП.

На думку Гетманцева, деяким членам Альянсу економічно доцільніше буде у рамках збільшення відрахувань на НАТО виділяти допомогу для України та її ОПК, аніж створювати надлишкові власні потужності.

"Ми, зі свого боку, найближчим часом забезпечимо запуск власного проекту з підтримки ОПК – спеціального режиму економічної діяльності "Defence.City", який створить сприятливі умови для розвитку сектору на найближчу перспективу", - наголосив Данило Гетманцев.