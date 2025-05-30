"Інтерпайп" поділився новими розробками та освоєнням випуску продуктів нафтогазового сегменту

Фото: https://www.facebook.com/

Українська промислова компанія "Інтерпайп" поділилась новими розробками та освоєнням випуску труб нафтогазового сегменту на нафтогазовій конференції у Львові, у якій група вперше взяла участь.

Одночасно зазначається, що на одну з найбільших подій енергетичної галузі України Newfolk Oil&Gas Conference Інтерпайп завітав уперше, але це не завадило привернути увагу постійних та потенційних партнерів вітчизняного ринку до розробок R&D команди компанії.

Згідно з інформацією компанії в Facebook, Інтерпайп поділився своїми досягненнями. Зокрема, вже відома клієнтам преміальна лінійка різьбових з’єднань UPJ поповнилася новими типорозмірами та конструкціями. При цьому вдалося представити широкому загалу муфтове напівпреміальне з’єднання полегшеного збирання UPJ-QR, доступне для труб обсадних діаметрів від 244,5 мм. З’єднання має підвищену структурову міцність та забезпечує легку посадку та швидке згвинчування. Інтерпайп вже має успішні кейси використання обсадних колон із UPJ-QR на свердловинах в Україні.

Начальник відділу технічного супроводу продажів та польового сервісу "Інтерпайпу" Юрій Курацапов уточнив, що компанія використовує комплексний підхід до забезпечення потреб нафтогазового сегменту.

"Ми постійно працюємо над розширенням сортаменту та освоєнням нових типів продуктів, від труб нових для нас марок сталі до нових різьблень та аксесуарів нафтогазових колон. Впровадження нових технологічних рішень відкриває нові можливості для буріння більш глибоких та складних свердловин та підвищує конкурентоспроможність української енергетичної галузі", - пояснив менеджер.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.