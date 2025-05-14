IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку може виділити EUR5 млн в капітал Flyer One Ventures Fund V, який буде створено з метою здійснення інвестицій у технологічні компанії в Україні та країнах Центральної та Східної Європи (CEE).

Як зазначено на сайті корпорації, рада директорів планує розглянути цей проєкт 20 червня цього року.

Очікується, що проєкт буде підтриманий донорами за програмою "Економічна стійкість" (ERA) для України: Японія в рамках змішаного фінансування інвестує у проєкт ще до $3 млн.

IFC вважає, що інвестиції у Flyer One Ventures Fund V сприятимуть підтримці стійкості цифрового підприємництва в Україні та збереженню місцевого ринку венчурного капіталу.

Flyer One Ventures (F1V), згідно із інформацією на його сайті, інвестиційний фонд, що спеціалізується на фінансуванні стартапів на ранніх стадіях розвитку. Засновником та генеральним партнером F1V є Віталій Лаптенок, який також є співзасновником IT-компанії Genesis. Партнером та співзасновником виступає Олексій Єрмоленко, який до цього працював KPMG і Deloitte, а партнером – Олена Мажуга, яка має досвід роботи у TA Ventures, Citibank, EY та 1+1 Media Group.

Зазначається, що F1V вже інвестував майже $43 млн у 87 стартапів, серед яких Liki24, Fintech Farm, VOCHI, Mate Academy.