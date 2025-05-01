Канадська Black Iron намагається залучити інвесторів до відбудови України

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc., яка реалізує Шимановський проєкт з видобутку залізної руди в Україні, намагається залучити інвесторів у свій проєкт та на відбудову України.

Згідно із пресрелізом у четвер, генеральний директор Black Iron Inc. Метт Сімпсон нещодавно взяв участь у щорічній конференції United States Export Import (EXIM) у Вашингтоні (Колумбія), до якої долучились понад 1200 інвесторів, представників фінансового агентства розвитку, політиків і компаній у рамках заходу "Мобілізація приватного сектора. Капітал для відновлення та відбудови України".

При цьому уточнюється, що у панелі брали участь засновник і генеральний директор Orion Resource Partners Оскар Левновський, керуючий директор EY-Parthenon Наталя Яресько та голова Американсько-української бізнес-ради Ірина Паліашвілі, які поділилися ідеєю щодо можливостей інвестування у відновлення України та створення американсько-українського інвестиційного фонду реконструкції.

Також додається, що Метт візьме участь в основній панелі із залізної руди на майбутній конференції Канадського інституту гірничої справи, металургії (CIM) CONNECT 2025 у Монреалі 7 травня 2025 року разом із іншими учасниками дискусії – фіндиректором Iron Ore Company of Canada Зонікою Ремсі, COO ArcelorMittal Canada Greame Weeks та COO Quebec Iron Ore Олександром Белло.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала в інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її у BKI Cyprus. Основні активи - 99% у ТОВ "Шимановське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року після низки проблем з реалізацією проєкту Black Iron Inc. повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшов із проєкту.

Шимановське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими активними видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, включно з доступом до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, дасть змогу швидко реалізувати проєкт до стадії виробництва.

Згідно з презентацією від травня 2021 року, очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінюють у $452 млн, другого - $364 млн. Проєкт передбачав будівництво фабрики з випуску залізорудної сировини преміум класу із вмістом заліза понад 68% потужністю 4 млн тонн на рік на першому етапі та 8 млн тонн на рік - на другому.