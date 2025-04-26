Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:32 26.04.2025

"Vodafone Україна" інвестував 2 млрд грн в придбання акумуляторних батарей

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ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні інвестував 2 млрд грн в акумуляторні батареї, що забезпечують живлення базових станцій під час відключень електроенергії, повідомила CEO компанії Ольга Устинова.

"За останні роки ми тільки 2 мільярди гривень вклали в батареї", - сказала Устинова на форумі "НадЛюди" організованому Forbes.

У січні мобільний оператор розповів про закупівлю додаткових 600 генераторів і 22 тис. літій-залізо-фосфатних акумуляторних батарей для базових станцій. Повідомлялось, що це дасть змогу в 1,3 раза збільшити потужності резервного живлення для базових станцій.

У "Vodafone Україна" наголосили, що літієві акумуляторні батареї значно краще пристосовані до критичних умов експлуатації та дадуть змогу більш ніж удвічі збільшити потужність резервного електропостачання.

Від початку повномасштабного вторгнення "Vodafone Україна" придбали близько 500 мобільних генераторів, також, роботу мережі під час відключень забезпечували 700 партнерських генераторів. Електропостачанням за допомогою генераторних установок, включно з власними стаціонарними та мобільними генераторами, а також генераторними установками партнерів і клієнтів було забезпечено понад 1,5 тис. базових станцій компанії.

Теги: #vodafone_україна #інвестиції #акумуляторні_батареї

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