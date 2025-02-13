Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:54 13.02.2025

Квартальний чистий прибуток Robinhood зріс у 30 разів за рекордної виручки

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Американська Robinhood Markets, оператор популярної платформи для торгівлі на фондовому ринку, збільшила чистий прибуток більш ніж у 30 разів у четвертому кварталі 2024 року.

У жовтні-грудні чистий прибуток компанії склав $916 млн, або $1,01 у розрахунку на акцію, порівняно з прибутком у $30 млн, або $0,03 на акцію, роком раніше.

Квартальна виручка Robinhood зросла більш ніж удвічі, до рекордних $1,01 млрд з $471 млн роком раніше.

Експерти, опитані FactSet, у середньому очікували, що компанія отримає чистий прибуток у розмірі $0,42 на акцію за виручки в $934 млн.

Середня виручка в розрахунку на користувача підвищилася вдвічі - до $164.

Чистий процентний дохід Robinhood у звітному кварталі збільшився на 25%, до $296 млн з $236 млн роком раніше.

Доходи від проведених на платформі транзакцій зросли приблизно в 3,4 раза - до $672 млн, зокрема від торгів криптовалютами - більш ніж у 8 разів, до $358 млн, акціями - у 2,4 раза, до $61 млн.

За підсумками всього 2024 року виручка компанії збільшилася приблизно в 1,6 раза, до $2,95 млрд. Її річний чистий прибуток склав $1,95 млрд, або $1,56 на акцію, проти збитку в розмірі $0,56 млрд, або $0,61 на акцію, роком раніше.

За останні три місяці капіталізація Robinhood зросла на 73,5%.

Теги: #robinhood

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