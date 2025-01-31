Скасування Господарського кодексу після перемоги може стати одним із факторів інвестиційної динаміки – юрист

Скасування Господарського кодексу, передбачене ухваленим законом про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань (законопроєкт №6013), після перемоги може стати одним із факторів інвестиційної динаміки, вважає партнер юрфірми Integrites Олександр Оніщенко.

"З набуттям чинності цього документу в Україні навряд чи відбудеться інвестиційний бум, допоки війна триває, інвестори обережні. Проте у післяпереможній перспективі кроки, що наближають Україну до європейського приватного права та відображають світові економічні трансформації, усувають корупційну складову та роблять процедури прозорішими, обов’язково відобразяться на інвестиційній привабливості. Пострадянське законодавство ніколи не було ознакою відкритості України до змін, тож його осучаснення точно може стати одним із факторів для кращої інвестиційної динаміки", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що "хайп навколо законопроєкту №6013, який парламент нещодавно прийняв після років обговорень, явно перебільшений".

"Упродовж більше 20 років існування Господарського кодексу гальмувало розвиток державних та комунальних підприємств та ефективне управління ними. ГК давно втратив (за виключенням лише деяких норм) предмет свого регулювання. Тож нежиттєздатні норми повинні були рано чи пізно відійти в минуле, звільнивши місце для більш якісного і сучасного регулювання. Війна не має ставати цьому перешкодою.", - сказав він.

Оніщенко вважає, що скасування ГК матиме позитивні наслідки для державних та комунальних підприємств в загальнодержавному контексті, що має сприяти підвищенню інвестиційної привабливості України.

"Корпоратизація – чи не єдиний шлях зберегти і ефективно розпорядитися державним майном, що часто знаходиться у вкрай занедбаному стані. Тож закон передбачив переведення всіх державних та комунальних підприємств в АТ чи ТОВ. Водночас майно, що було передано на праві господарського відання, має бути внесене до статутного капіталу нових АТ та ТОВ. В такий спосіб застарілі конструкції господарського відання й оперативного управління перетворюються на інтуїтивно передбачувані договори оренди та управління", - сказав він.

Юрист прогнозує, що ліквідація ГК не суттєво вплине на судову практику та вирішення господарських справ в судах, оскільки ГК ніколи не був правовим орієнтиром, а самі державні та комунальні підприємства демонстрували тотальну неефективність.

"Збільшення звернень до суду за захистом прав внаслідок скасування ГК навряд чи загрожує українській судовій системі. Більшість питань врегульовано через закріплення норм в Цивільному кодексі або ж і раніше врегульовувалось чинним законодавством, посилання на яке містилось в Господарському кодексі. Крім того, п’ять років перехідного періоду має вистачити на гармонізацію законодавства відповідно до нових реалій без ГК", - підкреслив юрист.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 січня ухвалила законопроєкт №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період", що передбачає скасування Господарського кодексу і трансформацію комунальних підприємств. У пояснювальній записці до документа зазначено, що скасування Господарського кодексу та внесення змін до Цивільного кодексу щодо такої організаційно-правової форми, як "об'єднання юридичних осіб" підвищить інвестиційну привабливість країни, запровадить ефективні механізми контролю за використанням об'єктів державної та комунальної власності.

Водночас проти законопроєкту виступила низка політичних сил, а також Всеукраїнська асоціація громад та Асоціація міст України (АМУ), які наголошували на тому, що законопроєкт містить численні корупційні ризики, зокрема у передаванні державного та комунального майна, завдає удару по стабільності громад.