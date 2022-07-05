Україна ініціює окремі правила участі у CBAM через війну – глава Мінприроди

Україна перебуває у постійному діалозі з Єврокомісією щодо впливу розпочатої Росією війни на екологію та можливостей української сторони із захисту довкілля та, зокрема, планує обговорити окремі правила участі у механізмі вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу (CBAM), повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо CBAM та всіх інших механізмів --- постійна дискусія з єврокомісаром з навколишнього середовища Віргініюсом Сінкявічусом. Якщо мені вдасться потрапити до Праги на зустріч усіх міністрів екології наступної середи, 13 липня, я впевнений, що один із кейсів, які ми обговорюватимемо, – це окремі правила участі України в CBAM з огляду на війну", – сказав він у кулуарах Конференції з відновлення України у Лугано.

Відповідаючи на запитання щодо можливості тимчасово відкласти через війну посилення екологічних вимог до промисловості та бізнесу, глава Мінприроди зазначив, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль ставлять завдання спростити можливості ведення бізнесу в Україні.

"Сьогодні зупинено перевірки суб'єктів господарювання Державною екологічною інспекцією. Ми даємо право лише в окремих випадках такі перевірки здійснювати. Сьогодні комфортні умови створено, нехай працюють", – зазначив міністр.