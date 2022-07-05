Green Deal

09:18 05.07.2022

Україна ініціює окремі правила участі у CBAM через війну – глава Мінприроди

1 хв читати
Україна ініціює окремі правила участі у CBAM через війну – глава Мінприроди

Україна перебуває у постійному діалозі з Єврокомісією щодо впливу розпочатої Росією війни на екологію та можливостей української сторони із захисту довкілля та, зокрема, планує обговорити окремі правила участі у механізмі вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу (CBAM), повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо CBAM та всіх інших механізмів --- постійна дискусія з єврокомісаром з навколишнього середовища Віргініюсом Сінкявічусом. Якщо мені вдасться потрапити до Праги на зустріч усіх міністрів екології наступної середи, 13 липня, я впевнений, що один із кейсів, які ми обговорюватимемо, – це окремі правила участі України в CBAM з огляду на війну", – сказав він у кулуарах Конференції з відновлення України у Лугано.

Відповідаючи на запитання щодо можливості тимчасово відкласти через війну посилення екологічних вимог до промисловості та бізнесу, глава Мінприроди зазначив, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль ставлять завдання спростити можливості ведення бізнесу в Україні.

"Сьогодні зупинено перевірки суб'єктів господарювання Державною екологічною інспекцією. Ми даємо право лише в окремих випадках такі перевірки здійснювати. Сьогодні комфортні умови створено, нехай працюють", – зазначив міністр.

Теги: #мінприроди #стрелец #cbam

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 28.06.2022
Україна та Румунія посилять співпрацю у сфері екології – Мінприроди

Україна та Румунія посилять співпрацю у сфері екології – Мінприроди

18:18 11.05.2022
Агресор вже скоїв 231 злочин проти українського довкілля - Мінприроди

Агресор вже скоїв 231 злочин проти українського довкілля - Мінприроди

18:14 14.04.2022
Рада призначила Стрільця міністром екології

Рада призначила Стрільця міністром екології

17:55 28.01.2022
Український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через впровадження CBAM – НБУ

Український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через впровадження CBAM – НБУ

11:40 10.01.2022
У Європарламенті пропонують посилити вуглецеве мито для імпортерів

У Європарламенті пропонують посилити вуглецеве мито для імпортерів

18:54 23.12.2021
ЄС хоче доотримувати €17 млрд на рік за рахунок торгівлі викидами, CBAM, податку на прибуток корпорацій

ЄС хоче доотримувати €17 млрд на рік за рахунок торгівлі викидами, CBAM, податку на прибуток корпорацій

18:45 10.12.2021
Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

15:04 19.10.2021
Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології - Арахамія

Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології - Арахамія

11:27 19.10.2021
ВР може в четвер проголосувати за відставку Абрамовського - нардеп Кравчук

ВР може в четвер проголосувати за відставку Абрамовського - нардеп Кравчук

17:05 20.07.2021
Україна в 2060 році буде кліматично нейтральною - Абрамовський

Україна в 2060 році буде кліматично нейтральною - Абрамовський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Генсек ООН: газо- і нафтовидобувачі використовують війну в Україні в своїх цілях

Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

ОСТАННЄ

Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

Для реалізації проекту вітрогенерації потужністю 300 МВт шукатимуть партнерів у Європі – засновник UFuture Хмельницький

ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Платити ВДЕ-генерації у повному обсязі цього року немає можливості - радник прем'єра

Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики

ВДЕ-генерація зменшила обсяг відпуску е/е у квітні-травні 2022 року майже на третину - "ГарПок"

"Енергоатом" запустив у роботу в енергосистемі України нові потужності з виробництва чистої електроенергії

Данія, ФРН, Нідерланди та Бельгія мають намір нарощувати потужності альтернативної енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА