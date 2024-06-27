Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

Українські захисники витіснили російські сили з мікрорайону Канал у місті Часовому Яру у Бахмутському районі Донецької області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Волошин наголосив, що ворожої армії в мікрорайоні немає.

Речник додав, що на краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

"Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", - сказав він.

Окрім того, Волошин зазначив, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем "Солнцепек".

У свою чергу 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила оприлюднила відео, як у м. Часовому Яру росіяни знищують місто "Солнцепеками".

"Воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників, найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець - Донбас. Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепек" - це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.