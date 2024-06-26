До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна, його підтримали вже 83 держави та 5 організацій - МЗС Швейцарії

Кооперативна Республіка Гаяна підтримала 25 червня Спільне комюніке учасників Саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії, після чого кількість держав і міжнародних організацій, які підписали документ, збільшилася до 88.

Як повідомляється, в оновленому списку підписантів станом на 25 червня, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії, значаться 83 держави і п'ять організацій: Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент і Організація американських держав. Вселенський патріархат був присутній на саміті як спостерігач і підтримує принципи, викладені у Спільному комюніке, йдеться в повідомленні.

Серед держав, які підписали комюніке, усі держави, які перебувають у Європі частково або повністю, за винятком РФ, Білорусі та Ватикану, але включно з усіма 27 країнами-членами ЄС, Україною, Туреччиною, Грузією, Молдовою, Боснією і Герцеговиною, Сербією, а також невизнана Україною як самостійна держава Косово.

Серед держав південної та центральної Америки комюніке підписали Антигуа і Барбуда, Аргентина, Барбадос, Чилі, Коста-Ріка, Гаяна, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Перу, Уругвай.

З африканських держав комюніке підписали Бенін, Кабо-Верде, Коморські Острови, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Малаві, Сан-Томе і Прінсіпі, Сомалі, Суринам і Замбія.

Крім того, серед підписантів США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Фіджі, Палау, Сінгапур, Східний Тимор, Ізраїль, Японія, Республіка Корея, Філіппіни, Катар, Республіка Маршаллові Острови.

"Інші держави та міжнародні організації, які бажають підтримати Спільне комюніке, можуть зробити це, написавши за адресою [email protected]", - ідеться в повідомленні.

Раніше, 24 червня, комюніке підтримала Малаві, 21 червня - Барбадос і Маршаллові Острови, 19 червня - Замбія та Організація американських держав.