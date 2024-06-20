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18:56 20.06.2024

У п'ятницю протягом 16 годин світло відключатимуть одночасно великій кількості споживачів - "Укренерго"

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У п'ятницю протягом 16 годин світло відключатимуть одночасно великій кількості споживачів - "Укренерго"

Обмеження енергоспоживання у п'ятницю, 21 червня, будуть більш жорсткими з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - ідеться в її повідомленні в телеграмі.

Судячи з графіків обленерго, на практиці це означає одночасне відключення більше ніж однієї черги споживачів.

Загалом графіки погодинних відключень діятимуть усю добу, як і повідомлялося раніше з посиланням на ДТЕК.

Енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як повідомлялося, сьогодні вночі РФ вчинила сьому з березня масовану атаку на енергооб'єкти, пошкодивши їх у чотирьох областях. Сім енергетиків дістали поранень.

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