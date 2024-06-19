Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

У середу ввечері ворог атакував прибережну зону Одеської області балістичною ракетою, ймовірно типу "Іскандер-М", повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Надвечір ворог вчергове атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Крім цього, протягом середи українська ППО знищила ворожий розвідувальний БпЛА "Орлан-10" у Миколаївській області та ударний БпЛА "Ланцет" у Херсонській області.