Події

20:22 19.06.2024

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

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У середу ввечері ворог атакував прибережну зону Одеської області балістичною ракетою, ймовірно типу "Іскандер-М", повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Надвечір ворог вчергове атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Крім цього, протягом середи українська ППО знищила ворожий розвідувальний БпЛА "Орлан-10" у Миколаївській області та ударний БпЛА "Ланцет" у Херсонській області.

 

Теги: #ппо #одеська_область #атака

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