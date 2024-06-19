Події

17:32 19.06.2024

Унаслідок авіаудару по житловому будинку у Вільхівці Харківської області загинула мирна мешканка

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Мешканка Вільхівки Харківського району загинула і ще один мешканець зазнав травм унаслідок удару, завданого російськими окупантами двома керованими авіабомбами по селу.

Як повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, зафіксовано пряме влучання в житловий будинок. "49-річна жінка дістала смертельні поранення, 60-річному чоловіку надають допомогу медики", - ідеться в повідомленні.

Зафіксовано також пошкодження інших будівель на вулиці.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

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