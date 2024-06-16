ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський
Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей
ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки
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