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18:56 11.06.2024

ЄК запропонувала продовжити до березня 2026 р. тимчасовий захист у ЄС для українських біженців

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ЄК запропонувала продовжити до березня 2026 р. тимчасовий захист у ЄС для українських біженців

Європейська комісія (ЄК) запропонувала продовжити тимчасовий захист у ЄС для біженців із України ще на рік, із 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

"Безпечних і стійких умов повернення людей все ще немає, тому комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і потрібно продовжити на додатковий рік цей період захисту", - заявив у вівторок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Крістіан Віганд.

Це, за його словами, дасть змогу забезпечити за поточних обставин стабільне становище 4,2 млн осіб, яких уже приймають у Європейському Союзі.

У Брюсселі пояснили, що ЄК представить цю пропозицію на розгляд Ради ЄС з юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Рада має офіційно затвердити цю пропозицію.

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