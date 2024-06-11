Події

18:24 11.06.2024

Стефанішина розраховує, що за підсумками зустрічі лідерів G7 буде ухвалено рішення про фінансову підтримку України

2 хв читати
Стефанішина розраховує, що за підсумками зустрічі лідерів G7 буде ухвалено рішення про фінансову підтримку України

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що за підсумками зустрічі лідерів "Великої сімки" буде ухвалено рішення про фінансову підтримку України.

"За кілька днів відбудеться зустріч лідерів "Великої сімки", на якій, я сподіваюся, ми побачимо такі рішення, які забезпечать стабільну фінансову підтримку Україні", - сказала Стефанішина на панелі "Вимір ЄС: Рух назустріч: підготовка України до вступу в ЄС і підготовка ЄС до вступу України" у вівторок у рамках Конференції з відновлення України в Берліні.

За її словами, Україна також очікує від саміту НАТО в липні, що союзники забезпечать їй військову підтримку.

Вона наголосила, що Україна й надалі реалізовуватиме реформи, необхідні для її вступу до Європейського Союзу, і розраховує, що "нова (новий склад - ІФ-У) Європейська комісія також зробить процес розширення (ЄС-ІФ) своїм пріоритетом і буде використовувати всі дуже серйозні рішення, які вже ухвалюють у сфері оборонної політики".

"Я думаю, що це є новим набором пріоритетів, над яким ми маємо працювати, одночасно будучи впевнені, що зможемо стати членами ринку ЄС, європейської сім'ї, але також працюємо над тим, щоб збудувати фундамент європейської оборони, що дуже важливо для України", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр висловила сподівання, що новий склад ЄК продовжить таку саму динаміку в процесі, пов'язаному зі вступом України до ЄС.

Вона також наголосила, що Україна і далі виконуватиме свої зобов'язання, й попросила забезпечити Україну необхідними засобами ППО.

"І в мене є одне побоювання, яке заважає виконанню наших зобов'язань... - у нас немає достатньої протиповітряної оборони, щоб захистити наші міста і наших громадян. І ми відчуваємо, фізично відчуваємо цю загрозу, бо якщо люди не знають, чи захищені їхні сім'ї, то вони не впевнені, що можуть продовжувати робити те, що робили. Тому ми розуміємо, що потрібні реформи. Ми зробимо все для того, щоб інтеграція рухалася вперед. І ми вже інтегровані значною мірою в єдиний ринок. Але, будь ласка, забезпечте Україну способами захистити своє небо, щоб ми змогли виконати зі свого боку зобов'язання", - зазначила Стефанішина.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Альтернатива Starlink є, чекаємо на позитивний результат - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

ОСТАННЄ

Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн

У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання

Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

Російські окупанти весь день обстрілювали Дніпропетровську область, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Спікери парламентів Польщі, України та країн Балтії сподіваються, що саміт НАТО у Вашингтоні визначить незворотність шляху України до Альянсу

Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО - Мінкультури

ПРООН за фінансування Республіки Корея та Ісландії передала "Укренерго" 40 високовольтних вводів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА