Стефанішина розраховує, що за підсумками зустрічі лідерів G7 буде ухвалено рішення про фінансову підтримку України

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що за підсумками зустрічі лідерів "Великої сімки" буде ухвалено рішення про фінансову підтримку України.

"За кілька днів відбудеться зустріч лідерів "Великої сімки", на якій, я сподіваюся, ми побачимо такі рішення, які забезпечать стабільну фінансову підтримку Україні", - сказала Стефанішина на панелі "Вимір ЄС: Рух назустріч: підготовка України до вступу в ЄС і підготовка ЄС до вступу України" у вівторок у рамках Конференції з відновлення України в Берліні.

За її словами, Україна також очікує від саміту НАТО в липні, що союзники забезпечать їй військову підтримку.

Вона наголосила, що Україна й надалі реалізовуватиме реформи, необхідні для її вступу до Європейського Союзу, і розраховує, що "нова (новий склад - ІФ-У) Європейська комісія також зробить процес розширення (ЄС-ІФ) своїм пріоритетом і буде використовувати всі дуже серйозні рішення, які вже ухвалюють у сфері оборонної політики".

"Я думаю, що це є новим набором пріоритетів, над яким ми маємо працювати, одночасно будучи впевнені, що зможемо стати членами ринку ЄС, європейської сім'ї, але також працюємо над тим, щоб збудувати фундамент європейської оборони, що дуже важливо для України", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр висловила сподівання, що новий склад ЄК продовжить таку саму динаміку в процесі, пов'язаному зі вступом України до ЄС.

Вона також наголосила, що Україна і далі виконуватиме свої зобов'язання, й попросила забезпечити Україну необхідними засобами ППО.

"І в мене є одне побоювання, яке заважає виконанню наших зобов'язань... - у нас немає достатньої протиповітряної оборони, щоб захистити наші міста і наших громадян. І ми відчуваємо, фізично відчуваємо цю загрозу, бо якщо люди не знають, чи захищені їхні сім'ї, то вони не впевнені, що можуть продовжувати робити те, що робили. Тому ми розуміємо, що потрібні реформи. Ми зробимо все для того, щоб інтеграція рухалася вперед. І ми вже інтегровані значною мірою в єдиний ринок. Але, будь ласка, забезпечте Україну способами захистити своє небо, щоб ми змогли виконати зі свого боку зобов'язання", - зазначила Стефанішина.