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16:37 11.06.2024

Глава МЗС Польщі: У Калінінградській області РФ може тримати 100 ядерних боєголовок

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Глава МЗС Польщі: У Калінінградській області РФ може тримати 100 ядерних боєголовок

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Калінінградській області РФ може зберігати близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

"Якщо дивитися на світ із Варшави, то за 250 кілометрів на північ від нас розташований Калінінградський анклав, де Росія зберігає, як ми думаємо, близько 100 ядерних боєголовок", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Крім того, міністр зазначив, що поруч із Польщею розташована близька до РФ Білорусь. Окремо він зазаначив, що деякі російські ракети, які атакують Україну, перетинають кордон Польщі.

"Тому я хочу сказати, що небезпека набагато більша, ніж дехто думає", - додав Сікорський.

Окремо він наголосив, то Польща хоче стати хабом для відновлення України, як на сьогодні є хабом для військових.

"По-перше, близько 2 мільйонів людей, які побували в Польщі або до війни на нашому ринку праці, або зараз як біженці, матимуть родинні зв'язки, які дадуть змогу вести економічну діяльність. По-друге, у нас є досвід ведення переговорів і виконання критеріїв вступу до ЄС, який буде корисний для українських державних структур. І, по-третє, ми знаємо, що потрібно для виконання різних критеріїв", - зазначив міністр.

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