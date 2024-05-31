Кількість загиблих у Харкові зросла до 3, постраждалих - до 16 - Синєгубов

У Харкові продовжує зростати кількість загиблих і постраждалих унаслідок ворожих ударів, завданих по Новобаварському району міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про трьох загиблих і 16 постраждалих. Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ЗС РФ укотре використали тактику подвійного удару: вони повторно запустили ракету, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними, удар було завдано С-300. Синєгубов підкреслив, що всі влучання - виключно по цивільній інфраструктурі.