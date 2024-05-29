США працюють над пошуком способу використання заморожених у Європі активів РФ - Блінкен

США активно працюють над тим, щоб домогтися використання заморожених на Заході суверенних активів Росії в інтересах України, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб знайти спосіб отримати доступ до суверенних активів Росії, які наразі заморожені, насамперед у Європі", - сказав він на пресконференції в Молдові.

Блінкен додав, що очікує "найближчими тижнями та місяцями подальших кроків у цьому напрямі".