Події

18:54 29.05.2024

США працюють над пошуком способу використання заморожених у Європі активів РФ - Блінкен

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США працюють над пошуком способу використання заморожених у Європі активів РФ - Блінкен

США активно працюють над тим, щоб домогтися використання заморожених на Заході суверенних активів Росії в інтересах України, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб знайти спосіб отримати доступ до суверенних активів Росії, які наразі заморожені, насамперед у Європі", - сказав він на пресконференції в Молдові.

Блінкен додав, що очікує "найближчими тижнями та місяцями подальших кроків у цьому напрямі".

Теги: #блінкен

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