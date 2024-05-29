Події

16:36 29.05.2024

Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

1 хв читати
Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

У середу російські окупанти двічі обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, дістала поранень жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Уже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. В лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними з життям", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Після обіду ворожий дрон-камікадзе атакував машину швидкої допомоги, внаслідок чого загинув 54-річний водій, поранено 53-річну дружину. Її госпіталізували у важкому стані.

Теги: #днепропетровская_область #обстрел
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

ОСТАННЄ

Верховний Суд підтвердив чинність та обов'язковість застосування українського правопису 2019 року - мовний омбудсмен

Жителя Мартового Харківської області, який допомагав окупантам, засуджено до 11 років в'язниці - прокуратура

Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

Залишилися лише організаційні питання в контексті відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанішина

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Енергоатом: Мартиненко завжди відстоював свободу слова

Єврокомісія через шість років закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

Гройсман: Мартиненко - Людина з великої літери

Понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняного розроблення допущено до експлуатації в Міноборони України з початку року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА