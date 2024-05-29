Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

У середу російські окупанти двічі обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, дістала поранень жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Уже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. В лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними з життям", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Після обіду ворожий дрон-камікадзе атакував машину швидкої допомоги, внаслідок чого загинув 54-річний водій, поранено 53-річну дружину. Її госпіталізували у важкому стані.