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14:49 24.05.2024

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

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Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, і змістовно, і структурно готова до переговорного процесу, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква під час зустрічі в Києві з заступником міністра закордонних справ Литви Сімонасом Сатунасом.

"Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Литви Сімонасом Сатунасом", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в п'ятницю.

Зазначається, що під час зустрічі сторони приділили увагу початку переговорів між Україною та ЄС про вступ. Жовква зазначив, що Україна "здійснила всі чотири законодавчі кроки, які визначила Європейська Комісія для фактичного початку переговорів. Він наголосив, що Україна і змістовно, і структурно готова до переговорного процесу", - зазначено в повідомленні Офісу президента.

"Очікуємо на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, а також на скликання першої міжурядової конференції ще за бельгійського головування", - наводить пресслужба висловлювання Жовкви.

Повідомляється також, що Жовква подякував Литві за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також за всебічну допомогу. Він також наголосив на незмінній плідній співпраці з Литвою щодо реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС і НАТО.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного Саміту миру 15-16 червня у Швейцарії.

Теги: #жовква

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