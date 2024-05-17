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07:28 17.05.2024

G7 підтримає пропозицію ЄС про передання Україні доходів від активів Росії

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G7 підтримає пропозицію ЄС про передання Україні доходів від активів Росії

Країни "Великої сімки" вже наступного тижня підтримають ініціативу Євросоюзу про конфіскацію доходів від російських активів на користь України, повідомляє Reuters.

За словами джерела видання, "Велика сімка" підтримає пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн G7 у Стрезі, яка відбудеться 24-25 травня.

Видання посилається на дані чиновника, який зазначив, що обговорення стосуватимуться використання доходів від активів РФ, а не самих активів. За його словами, будь-яке рішення повинно мати підтримку серед країн ЄС і "міцну правову основу".

Він уточнив, що міністри фінансів повинні будуть провести підготовчу роботу, яка дасть змогу лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті в червні.

Як повідомлялося, США і країни ЄС уже кілька місяців намагаються домовитися про умови використання заморожених російських активів, повідомляє New York Times.

Раніше глава Держдепу Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що адміністрація США має намір скористатися отриманим від Конгресу правом конфіскувати заморожені активи РФ. При цьому держсекретар США нагадав, що це питання Вашингтон опрацьовує зі своїми партнерами по G7. Він наголосив, що конфісковані кошти можна буде витратити на різну допомогу Україні.

У квітні Конгрес США ухвалив закон, який дає право адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи РФ.

 

Теги: #активи #рф #g7

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