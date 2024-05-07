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17:43 07.05.2024

Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

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Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій підтвердив свою участь у Саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським ми обговорили співпрацю в галузі оборони. Я підтвердив, що Латвія візьме участь у мирному саміті в Швейцарії", - написав Рінкевичс у соцмережі Х у вівторок.

Свою участь у саміті в телефонній розмові із Зеленським також підтвердив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Сторони обговорили ситуацію в Україні.

"Я щойно розмовляв із президентом Зеленським, щоб підтвердити, що Іспанія підтримуватиме Україну доти, доки це необхідно. Ми обговорили критичну ситуацію в Україні та перебіг виконання Угоди про безпеку між нашими країнами. Ми погодилися з важливістю мирної конференції щодо України, яка відбудеться наступного місяця у Швейцарії і в якій я візьму участь", - написав Санчес у соцмережі Х.

Майбутній Саміт миру також відвідає президент Фінляндії Александр Стубб.

"Зателефонував президент Зеленський. Ми обговорили майбутній Саміт миру у Швейцарії, в якому я візьму участь. Сподіваюся, що якомога більше колег зможуть приєднатися. Ми також говорили про підтримку України з боку Фінляндії та Європи. Завтра я продовжу ці обговорення в Берліні", - повідомив Стубб.

Теги: #саміт_миру

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