Події

11:43 04.05.2024

У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

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У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

У суботу вранці під ворожий обстріл дронами потрапила вантажівка, що доставила питну воду жителям Берислава, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, яка доставила питну воду місцевим жителям. Російські війська атакували автомобіль дронами", - написав він у телеграм-каналі.

Повідомляють, що автомобіль згорів, "але головне, що ніхто з людей не постраждав".

Теги: #обстріл #берислав

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