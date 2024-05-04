У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

У суботу вранці під ворожий обстріл дронами потрапила вантажівка, що доставила питну воду жителям Берислава, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, яка доставила питну воду місцевим жителям. Російські війська атакували автомобіль дронами", - написав він у телеграм-каналі.

Повідомляють, що автомобіль згорів, "але головне, що ніхто з людей не постраждав".