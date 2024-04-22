Глава МВС про інцидент із розстрілом поліцейських: Військовослужбовці, які стріляли, перевозили гранати, можливо, боялися викриття

Можливим мотивом стрілянини військовослужбовців у поліцейських на Вінниччині є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину - ІФ-У) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр у понеділок в ефірі Національного телемарафону.

За словами глави МВС, підозрювані дають свідчення. Вони вже повідомили, куди саме викинули боєприпаси. "Вони вказали, де у водоймі є ці гранати, складені в ящиках. Наразі на місці працюють криміналісти, слідчі й водолази", - додав Клименко.

Щодо зброї, з якої було вбито одного поліцейського й поранено другого, то, як уточнив міністр, знаряддя вбивства вилучено й буде долучено до матеріалів кримінальної справи.

Говорячи про стан пораненого поліцейського, Клименко сказав, що він стабільний, середньої тяжкості.

Також глава МВС повідомив, що в понеділок підозрюваним буде обрано запобіжний захід.

Міністр пояснив, що поліцейські в нічний час виконували свої функціональні обов'язки з патрулювання та реагування на порушення. "Поліцейські їхали з виклику за 102, везли в автомобілі затриманого - домашнього насильника. Вони побачили порушення правил дорожнього руху й зупинили автомобіль", - сказав глава МВС.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що правоохоронці повідомили двом військовослужбовцям про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що також перевіряють інформацію про розкрадання фігурантами вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

За даними слідства, 19 квітня 2024 року військовослужбовці – батько і син - самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили другого й втекли з місця події.

Фігурантів затримано 21 квітня в с. Липецькому Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, яким переміщалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено зброю, ймовірно, з якої було скоєно вбивство.