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17:03 19.04.2024

Нардепи пропонують маркувати спеціальними написами цінники та упаковку товару, виробник якого працює в державі-агресорі

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Нардепи пропонують маркувати спеціальними написами цінники та упаковку товару, виробник якого працює в державі-агресорі

Народні депутати з фракції "Слуга народу" пропонують закріпити в законодавстві про захист прав споживачів обов'язкове маркування цінника й упаковки товару, виробник якого здійснює господарську діяльність на території держави-агресора.

Відповідний законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо інформування споживачів про виробників або продавців, які провадять господарську діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом (№11183), зареєстровано в парламенті 17 квітня, повідомляє сайт законодавчого органу.

Згідно із законопроєктом, на маркуванні та упаковці такого товару має бути напис "Виробник сплачує податки до бюджету держави-агресора", що займає щонайменше 30% загального обсягу напису.

Законопроєкт також передбачає обов'язкове розміщення інформації про здійснення господарської діяльності на території держави-агресора (окупанта) в офісах осіб, які здійснюють таку господарську діяльність.

Автори законопроєкту також пропонують передбачити в законодавстві про захист прав споживачів адміністративну відповідальність за продаж товарів виробника, який провадить госпдіяльність на території держави-агресора (-окупанта), без належного маркування цінника та упаковки товару, за відсутність маркування торговельних (офісних приміщень) продавця (виконавця), який провадить господарську діяльність на території Росії, за відтворення торговельного знака, торговельної марки або комерційного найменування виробника (продавця, виконавця), який провадить господарську діяльність на території держави-агресора (-окупанта), без належного маркування.

Крім цього, законопроєкт пропонує заборонити рекламу без належного маркування товару, роботи або послуги виробника (продавця, виконавця), який здійснює господарську діяльність на території РФ.

Серед авторів законопроєкту - Володимир Крейденко, Сергій Швець, Віталій Войцехівський.

Як повідомлялося, Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою-агресором (-окупантом) у січні 2015 р. Росія окупувала українські Крим і частину Луганської та Донецької областей у 2014 р.

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