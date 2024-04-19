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16:04 19.04.2024

Блінкен вважає лише питанням часу використання заморожених активів РФ для України

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Блінкен вважає лише питанням часу використання заморожених активів РФ для України

Країни G7 продовжують роботу над домовленостями про використання російських заморожених активів для України відповідно до міжнародного права, і це станеться "рано чи пізно", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На порядку денному також було питання з пошуком рішення щодо використання російських активів для України. (...) Важливо мати можливість використовувати ці активи для допомоги відновленню України. Це те, що так чи інакше рано чи пізно станеться", - сказав Блінкен у п'ятницю за підсумками зустрічі глав МЗС G7 на Капрі.

За його словами, у G7 "працюють над тим, щоб досягти в цьому плані угоди відповідно до міжнародного права, відповідно до законів інших країн".

Напередодні глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на заході у Вашингтоні заявила, що пропозиція США використати заморожені російські активи на суму понад $260 млрд для випуску облігацій і спрямування залучених коштів на допомогу Україні містить юридичні ризики.

"Я бачила чотири різні схеми або пропозиції стосовно обходу того, що багато юристів розглядають як дуже серйозну юридичну перешкоду, і це може бути розцінено як порушення міжнародного законодавства", - цитує Лагард Financial Times.

Нова інформація про кроки щодо російських активів, як очікується, надійде до саміту G7, який відбудеться в Італії в червні.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що США запропонували партнерам по G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій щонайменше на $50 млрд, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії. Обговорення перебуває на початковій стадії, а деякі члени G7, включно з Німеччиною і Францією, з обережністю відреагували на цю ідею, зазначило джерело агентства.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант заявив минулої середи, що план США є "дуже цікавою ідеєю" і що всі пропозиції про використання заморожених активів потрібно вивчати неупереджено, але в рамках міжнародного законодавства.

Теги: #блінкен

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