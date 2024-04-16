Помер письменник і публіцист Дмитро Капранов

Український письменник і публіцист Дмитро Капранов помер у вівторок у віці 56 років.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці "Брати Капранови".

Дмитро та його брат Віталій Капранови народилися 24 липня 1967 року в місті Дубоссари в Молдові. У 1998 р. брати Капранови уклали каталог книжок українською мовою. 1999 року Капранови разом з телеканалом "1+1" і шоколадним брендом "Корона" організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай". У 2000 році Капранови організували видавництво "Зелений пес".