Події

12:20 15.04.2024

Дворічна дитина опинилася серед трьох постраждалих від чадного газу у Львові - Міненерго

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Із підозрою на отруєння чадним газом у Львові госпіталізовано трьох людей, серед яких дворічна дитина, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, під час огляду квартири виявлено порушення в користуванні газовими приладами.

Із підозрою на отруєння чадним газом також госпіталізовано чоловіка в Дніпрі, а до 45 квартир перекрили подачу газу.

Крім того, припинено газопостачання 247 абонентів у Житомирському районі - причиною в Міненерго називають технологічні порушення на газорозподільній мережі.

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