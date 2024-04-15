Дворічна дитина опинилася серед трьох постраждалих від чадного газу у Львові - Міненерго

Із підозрою на отруєння чадним газом у Львові госпіталізовано трьох людей, серед яких дворічна дитина, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, під час огляду квартири виявлено порушення в користуванні газовими приладами.

Із підозрою на отруєння чадним газом також госпіталізовано чоловіка в Дніпрі, а до 45 квартир перекрили подачу газу.

Крім того, припинено газопостачання 247 абонентів у Житомирському районі - причиною в Міненерго називають технологічні порушення на газорозподільній мережі.