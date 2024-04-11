Унаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області
Під час масованих обстрілів російських військ у четвер вночі сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Уночі ворог укотре атакував Одещину ударними дронами. Уламки збитих "шахедів" призвели до загоряння на території енергетичного об'єкта", - ідеться в його телеграм-каналі.
За словами Кіпера, сили ППО знищили 7 безпілотників, а пожежу оперативно ліквідували.
"Люди не постраждали. Відключених від електроенергії абонентів немає", - додав він.