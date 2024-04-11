Події

08:17 11.04.2024

Унаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області

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Унаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області

Під час масованих обстрілів російських військ у четвер вночі сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Уночі ворог укотре атакував Одещину ударними дронами. Уламки збитих "шахедів" призвели до загоряння на території енергетичного об'єкта", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Кіпера, сили ППО знищили 7 безпілотників, а пожежу оперативно ліквідували.

"Люди не постраждали. Відключених від електроенергії абонентів немає", - додав він.

 

 

 

Теги: #атака #одеська_область #наслідки

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