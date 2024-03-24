Події

08:25 24.03.2024

У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

1 хв читати
У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

У Кривому Розі уламки безпілотника пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, вимкнуто кілька котелень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередачі. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що без тепла залишилися 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом проживає 76 тис. осіб. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють.

"Цілив агресор по критичній інфраструктурі й на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилися понад 3 тис. абонентів у Нікополі та понад 6,4 тис. у районі. Електропостачання вже відновлено", - зазначив очільник ОВА.

Також ворог двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Страждали Марганець і Покровська сільська громади. За його словами, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Уся інформація - згодом, додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #атака #дніпропетровська #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 24.03.2024
ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

08:11 24.03.2024
Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

08:09 24.03.2024
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

21:32 23.03.2024
Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

08:16 23.03.2024
Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

00:50 23.03.2024
У Харкові чути вибухи - мер

У Харкові чути вибухи - мер

09:01 22.03.2024
Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

08:51 22.03.2024
Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

07:31 22.03.2024
Унаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області

19:57 21.03.2024
Унаслідок ракетної атаки в Київській області пошкоджено 69 приватних будинків, уточнили в ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Київській області пошкоджено 69 приватних будинків, уточнили в ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

Amazon оскаржив штраф французького регулятора на EUR 32 млн

Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів

Будівництво шляхопроводу на перетині вул. Богатирської та Полярної в Києві планують завершити у вересні - Кличко

ППО в Києві ліквідувала близько десяти ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА