У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

У Кривому Розі уламки безпілотника пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, вимкнуто кілька котелень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередачі. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що без тепла залишилися 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом проживає 76 тис. осіб. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють.

"Цілив агресор по критичній інфраструктурі й на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилися понад 3 тис. абонентів у Нікополі та понад 6,4 тис. у районі. Електропостачання вже відновлено", - зазначив очільник ОВА.

Також ворог двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Страждали Марганець і Покровська сільська громади. За його словами, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Уся інформація - згодом, додав голова ОВА.