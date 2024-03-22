Події

21:11 22.03.2024

У Підмосков'ї на Crocus City Hall напали до п'яти осіб зі зброєю

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Напад на Crocus City Hall у Підмосков'ї здійснила група невідомих у складі до п'яти осіб, повідомляють в оперативних службах РФ.

"За попередніми даними, група невідомих від двох до п'яти осіб у тактичному обмундируванні, озброєна автоматичною зброєю, відкрила стрілянину по охоронцях на вході в концертний зал. Потім вони почали стріляти по глядачах у фойє", - сказали в оперативних службах.

Після цього пролунав вибух і почалася пожежа.

Є загиблі та постраждалі.

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