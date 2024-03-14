Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено двох людей - ОВА

За минулу добу в Максимівці Вугледарської громади Донецької області поранення дістала одна особа, у Часовоярській громаді також поранено особу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Унаслідок ворожих обстрілів у Максимівці зруйновано три будинки, ще сім - пошкоджено, в Гострому Курахівської громади пошкоджено господарську споруду, два об'єкти пошкоджено в Романівці Іллінівської громади, п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки й адмінбудівлю - у Часовоявірській громаді, чотири будинки - у Нью-Йорку, адмінбудівлю - у Сіверську.

Протягом доби окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку, Костянтинівку та Георгіївку Мар'їнської громади, під вогнем також були Птиче та Калинове Новогродівської громади, територія сільгосппідприємства в Старій Миколаївці, Роздолівка, Федорівка та Васюківка в Соледарській громаді, Переїзне і Верхньокам'янське в Званівській.

Загалом за добу ворог 15 разів обстріляв населені пункти регіону. З лінії фронту евакуйовано 719 осіб, зокрема 126 дітей.