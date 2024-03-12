Противник продовжує обстрілювати Херсонську область, загинув один цивільний, ще трьох поранено

Російські війська за добу обстріляли кілька сіл і міст Херсонської області, є загиблий і троє поранених серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, протягом минулої доби противник обстрілював Антонівку, Республіканець, Качкарівку, Велетенське, Червоний Маяк, Станіслав, Крупицю, Одрадокам'янку, Зміївку, Дніпровське, Львове, Іванівку, Понятівку, Берислав, Тягинку, Зимівник та місто Херсон.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 13 приватних будинків.

Також у Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах було зафіксовано влучання в навчальний заклад і господарські будівлі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - зазначив Прокудін.