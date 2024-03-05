5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 741 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 741 RUSSIAN AGRESSION

5 березня у світі відзначають День вимкнених гаджетів, Європейський день геодезії та геоінформації, Всесвітній день енергоефективності, День багатогранної особистості, День унікальних імен, День народження степлера.

Православна церква вшановує пам'ять святого Конона Мандонського.

День вимкнених гаджетів

Розмови щодо проблем, породжуваних засиллям людського життя гаджетами, тривають давно. У США перші акції проти цього зводилися до ідей відмови від Інтернету, відмови від використання персональних комп'ютерів, ноутбуків і планшетів, а також і мобільних телефонів (смартфонів). Усвідомлення того, що це нереально, поступово, призвело до ідеї організації днів без використання гаджетів або Інтернету та соціальних мереж.

Так і з'явився День вимкнених гаджетів, який відзначають щорічно 5 березня. У США навіть було випущено спеціальний застосунок, покликаний нагадати власнику електроніки про необхідність вимкнути всі гаджети в конкретну дату на добу.

Організатори свята і його прихильники пропонують не просто вимкнути свої гаджети усім, хто готовий приєднатися до святкування. Вони нагадують, що необхідно знайти природну альтернативу електроніці: зустрітися за столом із друзями, рідними та близькими, обговорити спільні теми під час прогулянки, перегорнути сторінки простої, а не електронної книжки, опанувати новий вид активного спорту, знайти спосіб організувати своє дозвілля інакше, ніж дивлячись в екран, насолодитися живим спілкуванням, погратися з дітьми, сходити до басейну, побачити на обличчях співрозмовників живі посмішки, відчути радість від рукостискання під час зустрічі.

Всесвітній день енергоефективності

Із 1998 року, цього дня відзначають Всесвітній день енергоефективності. Ця ініціатива, що виникла в Австрії під час Першої міжнародної зустрічі з енергоефективності, спрямована на підвищення обізнаності щодо необхідності зниження енергоспоживання шляхом розумного та сталого використання енергії.

Європейський день геодезії та геоінформації

Європейський день геодезії та геоінформації відзначають щорічно 5 березня.

Геодезія - це наука, яка вивчає методи зображення Землі на картах, допомагає визначати розміри і форми нашої планети та робити точні вимірювання на місцевості.

Геоінформація - певна система збору, аналізу, візуалізації та зберігання просторових даних; ресурс геоінформаційних технологій.

День народження степлера

5 березня 1868 року англійський винахідник Джордж Макгілл запатентував відомий офісний пристрій.

Ще цього дня:

1904 - Нікола Тесла описав процес формування кульової блискавки;

1912 - Італійська армія вперше використала авіацію у військових цілях: здійснено повітряну розвідку позицій за Турецькою лінією;

1933 - Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", який закрив усі банки США, і заморозив усі фінансові операції;

1933 - У Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1940 - Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно ухвалило рішення про застосування вищої міри покарання щодо польських військовополонених, які сиділи в радянських концтаборах після окупації Польщі. Понад 20 тисяч осіб одномоментно засуджено до розстрілу (Катинська трагедія);

1946 - Вінстон Черчілль ужив словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові у Фултоні; почалася Холодна війна;

1970 - Набув чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1970 - Остаточно виявлено атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм;

1979 - Космічний апарат "Вояджер-1" досяг тісного зближення з Юпітером;

1995 - Розпочав роботу веб-сервіс IRC, який діє й донині;

1998 - NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 - Британські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає пам'ять мученика Конона Градаря. Він жив у памфілійському місті Мандоні та займався вирощуванням городини, відтак і отримав своє прізвисько.

Іменини: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян, Іраїда.